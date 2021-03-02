В Україні збільшать мінімальний розмір аліментів

Верховна Рада України має намір збільшити мінімальний розмір аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів.

За ухвалення проекту закону України Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо збільшення мінімального розміру аліментів, що стягуються на дитину з інших членів сім’ї та родичів) реєстраційний №3881 у першому читанні проголосували 339 народних депутатів.

Законопроектом пропонується удосконалити законодавчі положення, усунути дискримінаційні розбіжності, які виникли в статтях 182 та 272 Сімейного кодексу.

Проектом Закону пропонується внести зміни до частини другої статті 272 Сімейного кодексу та законодавчо закріпити мінімальний розмір аліментів, що підлягає стягненню на дитину з інших членів сім’ї та родичів не менше 50% прожиткового мінімуму (за чинним законодавством це 30%, – Ред.) для дитини відповідного віку.

Серед ініціаторів законопроекту народні депутати від партії Слуга народу Микола Стефанчук, Юлія Діденко, Олександр Федієнко та інші.

У 2020 році Верховна Рада ухвалила рішення щодо обов’язкової щорічної індексації виконавцем розміру аліментів, визначених судом у твердій грошовій сумі.

Документом вносяться зміни до ст. 71 Закону України Про виконавче провадження. Індексація аліментів проводитиметься щорічно, починаючи з другого року після визначення розміру аліментів.