В Україні з початку року зареєстрували майже 53 тис. імпортних уживаних автомобілів.

Ця цифра в 4,4 рази перевищує реалізацію нових машин за цей самий період.

У лютому в Україні зареєстрували майже 33,7 тис. легкових авто, 27,4 тис. з яких – імпортовані автомобілі з пробігом.

У результаті розмитнені транспортні засоби, що були в експлуатації, охопили понад 81% первинного ринку легкових авто.

Марки автомобілів, яких у лютому розмитнили найбільше:

Volkswagen (4 599 машини). Ford (2 609 машини). Renault (2 233 машини). Skoda (2 173 машини). Hyundai (1 775 машини).

Розмитнення автомобілів в Україні

18 лютого Верховна Рада України ухвалила в першому читанні новий законопроект про розмитнення євроблях №4643-д.

Таким чином, після остаточного схвалення закону вартість розмитнення автомобілів в Україні знизиться приблизно на 2/3 й коштуватиме не більше €1 тис.

Джерело: UkrAutoprom

Фото: ДФС