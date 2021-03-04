В Україні з початку року зареєстрували майже 53 тис. імпортних уживаних автомобілів.
Ця цифра в 4,4 рази перевищує реалізацію нових машин за цей самий період.
У лютому в Україні зареєстрували майже 33,7 тис. легкових авто, 27,4 тис. з яких – імпортовані автомобілі з пробігом.
У результаті розмитнені транспортні засоби, що були в експлуатації, охопили понад 81% первинного ринку легкових авто.
Марки автомобілів, яких у лютому розмитнили найбільше:
- Volkswagen (4 599 машини).
- Ford (2 609 машини).
- Renault (2 233 машини).
- Skoda (2 173 машини).
- Hyundai (1 775 машини).
Розмитнення автомобілів в Україні
18 лютого Верховна Рада України ухвалила в першому читанні новий законопроект про розмитнення євроблях №4643-д.
Таким чином, після остаточного схвалення закону вартість розмитнення автомобілів в Україні знизиться приблизно на 2/3 й коштуватиме не більше €1 тис.
Джерело: UkrAutoprom
Фото: ДФС