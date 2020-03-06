У 2003 році Україна отримала затверджений текст гімну. 6 березня Верховна Рада ухвалила закон про державний Гімн України. Ще не вмерла України і Слава, і Воля – так звучать перші рядки тексту, який утвердили.

Історія гімну бере початок у 1862 році, коли Павло Чубинський написав слова, а вже потім священник Михайло Вербицький – музику.

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23-річний натхненний представник київської богеми Чубинський написав перший текст гімну в квартирі на вулиці Великій Васильківській, 122 (нині 106).

гімну в квартирі на вулиці Великій Васильківській, 122 (нині 106). Вірш набув неабиякої популярності і потрапив у руки російської поліції. За “шкідливий вплив на розум простолюду” Павла Чубинського вислали в Архангельську губернію.

Михайло Вербицький написав музику , яка у поєднанні зі словом стала одним з головних символів нашої держави, поряд із прапором і гербом.

, яка у поєднанні зі словом стала одним з головних символів нашої держави, поряд із прапором і гербом. У 1939 році Карпатська Україна проголосила гімном вірш Ще не вмерла Україна.

В 2005 році з’явилася ювілейна монета номіналом 10 грн, яку присвятили Гімну України і випустили до 140 річниці першого його публічного виконання.

На хвилі масових протестів, під час Помаранчевої революції та революції Гідності, національна пісня єднала мільйонів українців і досі зігріває наші серця.

– Гімн України — дивовижний. Це унікальний твір: це — гімн України, але в ньому є ознаки літургійного початку. У ньому затонула якась пам’ять про літургію, про всеношну. У цьому простому наспіві немов дме вітер, немов гілки дерев співають, – описує захват композитор Валентин Сильвестров.

Нагадаємо, Ще не вмерла Україна Чубинського і Вербицького лунала під час проголошення Акту Злуки.

Гімн України виконують під час Дня незалежності. У 2019 році його виконали всесвітньо відомі оперні співаки Андрій Романенко і Євген Орлов, хіп-хоп виконавиця Аліна Паш та народна артистка України Тіна Кароль.