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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Санкції проти двох російських банків продовжено на три роки – РНБО

Санкції України проти двох російських банків було продовжено на три роки.

Олексій Данилов

Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Термін санкцій мав закінчитися 19 березня.

– На сьогоднішній день у нас було два російські банки, які потрапили під санкції ще з 2019 року. 19 березня для них закінчувався цей термін. Двом цим російським банкам продовжено термін цих санкцій ще на три роки, – зазначив Данилов.

Назви банків, на які було накладено санкції, секретар РНБО не повідомив.

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