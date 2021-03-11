Санкції проти двох російських банків продовжено на три роки – РНБО

Санкції України проти двох російських банків було продовжено на три роки.
Про це під час брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
Термін санкцій мав закінчитися 19 березня.
– На сьогоднішній день у нас було два російські банки, які потрапили під санкції ще з 2019 року. 19 березня для них закінчувався цей термін. Двом цим російським банкам продовжено термін цих санкцій ще на три роки, – зазначив Данилов.
Назви банків, на які було накладено санкції, секретар РНБО не повідомив.
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