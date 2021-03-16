Україна та ЄС підпишуть угоду про спільний авіаційний простір цього літа

Україна та ЄС підпишуть угоду про спільний авіаційний простір у другій половині червня 2021 року.

Про це заявив Міністр інфраструктури Владислав Криклій під час бесіди з представником Кабміну у Верховній Раді Василем Моканом.

– Єврокомісія минулого тижня повідомила, що вони вже в другій половині квітня готові надіслати відповідні документи у Раду Європи на ухвалення і проходження усіх бюрократичних етапів, а у другій половині червня ми вже очікуємо на підписання, – повідомив міністр.

За його словами, підписання цієї угоди розв’яже руки вітчизняним авіаперевізникам, які тепер не проходитимуть ряд бюрократичних процедур, щоб отримати дозвіл на роботу з європейськими аеропортами.

До цього Європарламент висловив підтримку планам підписання у найкоротші терміни угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір.

Щодо цього питання Київ впродовж декількох років вів переговори з ЄС, що дозволило б українським та Європейським авіакомпаніям вільно працювати на просторі Євросоюзу та України.

Раніше підписання Угоди було неможливо через суперечку між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару, і Україна не мала права самостійно ухвалювати будь-які односторонні рішення з даного питання.

А 31 січня 2020 року Великобританія вийшла зі складу Євросоюзу, що відкрило шлях до переговорів.

Україна-ЄС

Європейський парламент підтримав створення Кримської платформи – міжнародного формату переговорів для деокупації півострова.

У документі також міститься заклик до всіх високопосадовців Євросоюзу і країн-членів “надати всю необхідну підтримку в створенні міжнародної Кримської платформи, яка буде забезпечувати координацію, формалізацію і систематизацію зусиль, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України”.