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Факти / Україна / Політика
Тетяна Забожко |

Чергове фіаско РФ: Кулеба про звіт розвідки США щодо втручання у вибори

Розвідувальне співтовариство не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США.

Вибори у США

– Кінець міфу про втручання України у вибори, – поділився новиною міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

За словами очільника МЗС, втручання здійснювала Росія, прагнучи зменшити підтримку України з боку США.

– Чергове гучне фіаско РФ, – підсумував міністр.

Санкції США проти українців

11 січня мінфін США оголосив про введення санкцій проти низки інформаційних ресурсів та громадян України через ймовірне втручання в американські вибори 2020.

Так, у санкційному списку США опинилося сім фізичних осіб та чотири українських медіа. Усі фігуранти, як було зазначено в повідомленні, були пов’язані з РФ.

17 березня США повідомили про введення санкцій щодо Росії, Ірану та Китаю через спробу втрутитися в президентські вибори 2020 року.

Детальніше про санкції США проти українців читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Кулеба

Фото: Dreamstime

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