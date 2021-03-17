Розвідувальне співтовариство не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США.

– Кінець міфу про втручання України у вибори, – поділився новиною міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в Twitter.

За словами очільника МЗС, втручання здійснювала Росія, прагнучи зменшити підтримку України з боку США.

– Чергове гучне фіаско РФ, – підсумував міністр.

Кінець міфу про «втручання України у вибори». Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско РФ. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 17, 2021

Санкції США проти українців

11 січня мінфін США оголосив про введення санкцій проти низки інформаційних ресурсів та громадян України через ймовірне втручання в американські вибори 2020.

Так, у санкційному списку США опинилося сім фізичних осіб та чотири українських медіа. Усі фігуранти, як було зазначено в повідомленні, були пов’язані з РФ.

17 березня США повідомили про введення санкцій щодо Росії, Ірану та Китаю через спробу втрутитися в президентські вибори 2020 року.

Детальніше про санкції США проти українців читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Кулеба