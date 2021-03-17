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Факти / Україна / Політика
Юлія Захарченко |

Зеленський і Наусєда проведуть засідання Ради президентів України та Литви у Києві

В Україні перебуватиме президент Литви Гітанас Наусєда 18 та 19 березня на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Ґітанас Науседа - gettyimages

Президенти проведуть засідання Ради президентів України та Литовської Республіки, під час якого планують підписати низку угод.

Зеленський і Наусєда візьмуть участь у Всеукраїнському форумі Україна 30. Малий і середній бізнес та держава, який відбудеться у Києві. Перший день цього форуму стартував 17 березня.

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Також глави держав привітають учасників економічного форуму Економіка і пандемія: криза та нові можливості, запланований на 19 березня в онлайн-форматі.

Нові призначення

Володимир Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента. Ним став завідувач відділу Офісу президента Ігор Брусило.

Відповідний указ Зеленський підписав 17 березня. З 2014 року Ігор Брусило обіймав посаду завідувача відділу Головного департаменту Державного протоколу та Церемоніалу Адміністрації президента, а у 2019 році став завідувачем відділу Офісу президента.

Джерело: Офіс президента

Фото: Getty Images

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