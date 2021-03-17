Зеленський і Наусєда проведуть засідання Ради президентів України та Литви у Києві

В Україні перебуватиме президент Литви Гітанас Наусєда 18 та 19 березня на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Президенти проведуть засідання Ради президентів України та Литовської Республіки, під час якого планують підписати низку угод.

Зеленський і Наусєда візьмуть участь у Всеукраїнському форумі Україна 30. Малий і середній бізнес та держава, який відбудеться у Києві. Перший день цього форуму стартував 17 березня.

Також глави держав привітають учасників економічного форуму Економіка і пандемія: криза та нові можливості, запланований на 19 березня в онлайн-форматі.

Нові призначення

Володимир Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента. Ним став завідувач відділу Офісу президента Ігор Брусило.

Відповідний указ Зеленський підписав 17 березня. З 2014 року Ігор Брусило обіймав посаду завідувача відділу Головного департаменту Державного протоколу та Церемоніалу Адміністрації президента, а у 2019 році став завідувачем відділу Офісу президента.