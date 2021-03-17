На Донбасі дев’ять разів порушили режим тиші, один військовий отримав травмування

За минулу добу, 16 березня, у зоні ООС було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню.

Поблизу Водяного окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу, бойове травмування отримав військовослужбовець Збройних Сил України.

Захисника оперативно доправили до медзакладу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний.

Біля населених пунктів Талаківка та Гнутове бойовики вели обстріл з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

У передмісті Авдіївки та Лебединського ворог обстрілював позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування Північ, поблизу населеного пункту Південне збройні формування РФ обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

На обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території.

Зокрема, за минулу добу окупанти суттєво збільшили кількість обстрілів.

Для припинення провокацій українською стороною СЦКК через СММ ОБСЄ оперативно вводився режим тиші, а під час тривалого обстрілу в районі населеного пункту Водяне, режим тиші вводився тричі.

Від початку поточної доби, 17 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація на Донбасі

На Донбасі спеціальна моніторингова місія ОБСЄ втратила контроль над просторовим положенням безпілотного літального апарату середнього радіусу дії в районі Петрівки.

Безпілотник місії упав через роботу станцій радіоелектронної боротьби окупантів.