Із 20 березня у Києві посилюють карантинні обмеження. КМДА оприлюднила повний список заборон, які діятимуть до 9 квітня у столиці.

Так, під час жорсткого карантину в Києві буде заборонено:

проводити релігійні богослужіння (якщо площа у приміщенні становить менше 10 кв. м на одну особу);

перевозити пасажирів на громадському транспорті, де заповненість місць для сидіння перевищує 50%;

приймати відвідувачів у закладах громадського харчування (можна робити замовлення на винос або ж доставку додому);

робота ТРЦ, дитячо-розважальних центрів, окрім продовольчих магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів побутової хімії та торгівлі квітами (не більше одного покупця на 20 кв. м);

проводити культурні масові заходи, окрім роботи історико-культурних заповідників за умови дотримання карантинних заходів;

відвідувати басейни, окрім спортсменів національних збірних команд України та їхніх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

проводити усі масові (розважальні, спортивні, соціальні, рекламні) заходи, окрім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів;

робота закладів громадського харчування та місць для харчування в готелях з 11-ї до 6-ї години, окрім надання послуг в готельному номері за замовленням клієнтів;

діяльність непродовольчих ринків, павільйонів та ярмарків;

відвідувати заклади освіти школярам, окрім учнів дошкільної та спеціалізованої освіти і учнів 1-4 класів;

відвідувати установи і заклади соціального захисту (окрім членів сім’ї та родичів не частіше ніж один раз на тиждень), в яких проживають громадяни похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю тощо.

Водночас державним органам, підприємствам та організаціям пропонують за можливості перевести працівників на дистанційну роботу.

Коронавірус в Києві

Станом на 19 березня у Києві за добу виявили 1 210 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці захворіли 151 133 людини.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (302), Дніпровському (201) та Деснянському (184) районах.

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