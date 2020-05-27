Пінчук про карантин та боротьбу з Сovid-19

Карантин змінив життя всіх українців, незалежно від статусу. Багатьох він навчив працювати з дому, змусив освоїти нову професію, займатися спортом тощо. А як ці обмеження вплинули на найбільших українських бізнесменів? Власник корпорації Інтерпайп і меценат Віктор Пінчук розповів, як ситуація з пандемією Сovid-19 вплинула на його життя, бізнес, чому навчила і скільки коштів пожертвував на боротьбу з епідемією.

– Де ви провели карантин?

– Звісно, карантин ми з Оленою проводимо в Україні – вдома. Наша середня дочка, яка навчається у школі в Англії, теж приїхала додому. Ми разом, і в такій ситуації це дуже важливо. В Україні зараз троє з наших чотирьох дітей і моя онука. Лише син залишився на карантині у Стенфордському університеті, де навчається у бізнес-школі.

– Що ви зробите передусім після закінчення карантину?

– Після скасування карантину передусім я просто хочу зібрати у себе своїх близьких друзів, поставити на стіл кілька пляшок хорошого вина і нарешті поспілкуватися не телефоном. І ще дуже хочу знову зустрітися з дикою природою: пірнути з аквалангом в іншу стихію, поспілкуватися з підводним світом.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

– Чому карантин вас навчив?

– Навряд чи правильно говорити – “карантин мене навчив”. Скоріше, за цей час я краще усвідомив те, що розумів й раніше. Передусім те, наскільки крихка річ – життя. Наскільки тонка грань між ним та смертю.

А ще для мене вперше так яскраво проявилося те, наскільки величезна у світі роль науки і знань. Усі ці місяці усі найкрутіші та наймогутні лідери і кумири прислухалися до кожного слова вчених. Політики вводили карантини, бізнесмени зупиняли виробництва, навіть релігійні лідери скасовували служби і закривали храми. Така увага до слова науки на моїй пам’яті проявилася вперше. І це дає надію. Можливо, після пандемії лідери будуть уважніше слухати пропозиції та попередження вчених з таких ключових проблем, як зміни клімату або штучний інтелект.

І ще одну річ я відчув особливо гостро: наскільки для нас, для homo sapiens, важливо соціальне спілкування. У ці місяці, коли всі ми були фізично ізольовані, я отримував сотні листів і дзвінків від моїх друзів, партнерів і просто знайомих мені людей з п’яти континентів – навіть тих, з якими я спілкувався вкрай рідко. І повірте, ніколи інтонації і слова не були більш щирими та людяними. Сподіваюся, після карантину все це не зникне…

– Скільки грошей ви витратили на боротьбу з коронавірусом?

– Ми – я маю на увазі себе і Олену – спостерігаючи, що відбувається з вірусом у світі, почали діяти негайно, ще на початку березня. Ми розуміли, що це дійсно той випадок, коли зволікання смерті подібне. Загалом ми виділили на боротьбу з коронавірусом бюджет у $10 млн. Велика частина цих коштів (від наших з Оленою фондів і компанії Інтерпайп) вже витрачена на придбання медичного обладнання для лікарень, засобів індивідуального захисту для медиків, тестів тощо.

– Скільки вашому бізнесу коштуватиме Covid-19?

– Все ще триває, тому ніхто поки не може оцінити обсяги майбутніх втрат. Коли у світі обвалилися ціни на енергоресурси, то знизилися інвестиції в їх видобуток – і, природно, попит на труби. Коли впали обсяги перевезень – менша потреба в колесах. Це – лише приклади, але тенденції зрозумілі. Нам доведеться пережити глибоку фінансово-економічну кризу. Втрати неминучі, їх ще належить рахувати. Але ми багато працюємо, тому сподіваємося пройти цей період гідно.

Нагадаємо, у березні Інтерпайп та інвестиційно-консалтингова група EastOne, зокрема її акціонери Олена і Віктор Пінчук, виділила $2 млн на загальнодержавну закупівлю тестів на коронавірус.