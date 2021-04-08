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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Чи продовжать локдаун у Києві до 10 травня – відповідь Кличка

Якщо ситуація з поширенням коронавірусу в Києві не покращиться до 16 квітня, то локдаун можуть продовжити до 10 травня. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив мер столиці Віталій Кличко.

карантин у києві

Він зазначив, що посилений карантин в Києві діє тільки четвертий день, але вже наступного тижня влада зможе побачити їх вплив на ситуацію з коронавірусом.

– Якщо динаміка поширення коронавірусу не знизиться, я не виключаю цього (продовження карантину – Ред.). А якщо вона знизиться, то карантинні обмеження триватимуть, як і було заплановано, до 16 квітня, – пояснив Кличко.

Також мер Києва додав, що рішення про продовження карантину ухвалює не він, а комісія ТЕБ та НС. Поки таких засідань не було, тому інформація про начебто продовження карантину до 10 травня поширюється з невідомих джерел.

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За словами Кличка, комісія під час ухвалення рішення про продовження карантину відштовхуватиметься винятково від показників захворюваності на Covid-19.

Напередодні у КМДА офіційно спростували чутки про продовження локдауну у Києві до 10 травня. Невідомою залишається і дата засідання столичної комісії з ТЕБ і НС, оскільки вона збирається лише тоді, коли є серйозне зростання кількості хворих на коронавірус та збільшення госпіталізацій.

Тому наразі у Києві продовжує діяти посилений карантин, встановлений з 5 до 16 квітня.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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