Марафон декларування в Україні вже приніс чимало сюрпризів. Наприклад, голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко задекларував авторські права на власні пісні.

А депутат Урбанський записав у декларацію цілу колекцію дорогих годинників. Один із них помітили під час засідання. Такий швейцарський хронометр коштує як квартира у столиці.

За словами депутатів, у 2020 році матеріальне становище більшості не поліпшилося. Та судячи з машин, на яких народні обранці приїздять до Ради, одразу зрозуміло – гірше жити їм не стало.

Депутатські автівки встигли і в скандалах засвітитися. Голова фракції Слуги народу Давид Арахамія свій дорогий японський позашляховик запаркував прямо на зебрі – під Офісом президента. Та виявилося, що в його декларації за 2019 рік цієї машини не було, а зараз з’явилася.

Найбагатший у сесійній залі – нардеп від Опозиційної платформи Віктор Медведчук. І це попри санкції РНБО, під які нещодавно потрапив його бізнес.

Журналісти підрахували, що його заощадження зросли вдвічі – з €7 млн до €14 млн. Але при цьому кошти зберігаються у російських рублях.

Коштовності, ікони, картини та навіть фрагмент найдавнішої книжки – Біблії Гутенберга. Це все також записано в декларації Медведчука. Не гірші справи й у партнера по бізнесу Тараса Козака, на якого були записані три телеканали. Вони також потрапили під санкції.

Журналіст-розслідувач Максим Савчук, каже, що Медведчук і Козак поповнюють свої рахунки за допомогою дружин.

А от дохід колишнього президента Порошенка минулоріч зменшився утричі. Але заощадження залишились – понад $50 млн та майже 400 млн грн.

В уряді міністри також небідні. Найбагатший – виконувач обов’язків міністра енергетики Вітренко. Його статки сягають майже 380 млн грн.

Міністр же внутрішніх справ Аваков прокоментував свою декларацію так – книг побільшало, а вина в колекції – поменшало.

А от в очільника Міністерства охорони здоров’я Степанова журналістів найбільше зацікавила його куртка, вартість якої начебто понад 600 тис. грн. Але сам Степанов заявив, що шуби в дружини є, а от дорогої куртки у нього – немає.

Скромно виглядає й декларація прем’єра. Денис Шмигаль заробив майже 700 тис. грн, з яких 540 тис. грн – зарплата. Готівкою родина зберігає $235 тис. Минулого року сума поповнилася лише на 90 тис. грн – від продажу гаражу у Львові.

Спікер Дмитро Разумков отримав 12 тис. грн за електроенергію за зеленим тарифом. А ще він продав квартиру і землю під Києвом. Його зарплатня менша за прем’єрську – 547 тис грн. Але водночас готівки стало більше на 28,5 млн грн.

Доходи президентської родини за рік зменшилися майже на 6 млн грн. Зеленські володіють чотирма квартирами в столиці і однією в Криму. А от будинок під Києвом президент продав. Натомість тепер він користується держдачею.

Зникли з декларації і п’ять готельних номерів у Грузії. Зате квартира у Британії залишилася у користуванні родини.

В цьогорічних деклараціях держслужбовців є що почитати. Дехто примудряється декларувати навіть церкви. Таку має заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий.

В цьогорічних деклараціях з’явилися навіть леви. Царя звірів задекларував депутат Харківської міськради Саід Джавід. Його начебто отримав у подарунок ще чотири роки тому.

Декларуючи щось яскраве, можуть “забути” записати коштовне, – заявляє колишній антикорупційний прокурор Назар Холодницький.

Можливо, саме це відбулося і з нардепом Віктором М’яликом, якому ГПУ вручила підозру в ухиленні від сплати податків. М’ялик минулого року записав на себе аж 158 квартир. Його навіть охрестили квартирним олігархом.

Насправді ж їх на 20 більше. Перші цьогорічні декларації вже перевіряють в Нацагенції із запобігання корупції.

Хоча тут кажуть, що гучних вироків не варто очікувати. Адже Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність. Пізніше парламент покарання повернув, але жорстким його назвати важко.

М’якість антикорупційних законів вже відчув на собі Олег Ляшко. НАЗК встановило, що лідер радикальної партії у 2017 році підробив лотерейний білет, виграш від якого записав до декларації. Але покарання за це поки ніякого.

Незвичайні декларації депутатів

Народний депутат України від політичної партії Голос Олександра Устінова задекларувала собаку, кота та футболку. У пункті цінне рухоме майно депутатка вказала “собаку-тапки-погризяку”, “котика-муркотика” та фуболку з надписом F*ck Corruption.

В описі Устінова зазначила, що футболка з таким надписом є першою в Україні. Собаку породи лабрадор та кота Жоріка, який належить чоловіку, їй подарувала сім’я з Луганської області у зв’язку з переїздом.