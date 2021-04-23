Президент ніколи не поїде до Москви: Кравчук про зустріч Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський не поїде до Москви (Росія) на переговори з главою Кремля Володимиром Путіним. Зустріч щодо врегулювання ситуації на Донбасі можлива тільки на території нейтральної держави.

Про це заявив глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.

– Ніколи президент України не поїде до Москви домовлятися щодо війни на Донбасі. Якщо у Путіна виникає ідея переговорів у глобальному масштабі відносин між Україною і Росією, то це може бути тільки нейтральна країна, – зазначив Кравчук.

За його словами, такою країною може виступити Фінляндія або Швейцарія.

Зустріч Зеленського з Путіним

21 квітня президент України Володимир Зеленський під час свого звернення запропонував Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці Донбасу, де йде війна.

На це 22 квітня Путін відповів, що готовий обговорити в Москві двосторонні відносини Росії та України, а для врегулювання проблем Донбасу порадив президенту України зустрітися з главами квазіреспублік “ЛДНР”.

Проте Україна не буде проводити жодних переговорів з “ЛНР” та “ДНР”, це принципова позиція країни.

Джерело: 4 канал