Всеукраїнська Рада Церков і Релігійних Організацій підтримала введення вимушених обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

Про це за результатами зустрічі повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він подякував релігійним діячам за підтримку обмежувальних заходів, а також за свідому позицію щодо важливості вакцинації проти коронавірусу.

– Ми вдячні представникам релігійних організацій за популяризацію вакцинації через власний приклад щеплення, — сказав очільник Кабміну.

Також Денис Шмигаль зазначив, що нові коронавірусні обмеження стосуються проведення богослужінь, релігійних обрядів, та церемоній.







Великдень в Україні: Рада церков підтримала нові Covid-обмеження / 2 фотографии

Він пообіцяв, що уряд і надалі докладатиме всіх зусиль для того, щоб політика у сфері релігії була ефективною та спрямованою на реалізацію відповідних прав і свобод громадян.

– Свята — це радість, і важливо, щоб потім ця радість не була затьмарена зростанням захворюваності. Ми цінуємо, що представники релігійних організацій роблять все для дотримання карантинних норм, – додав Денис Шмигаль.

Великдень в умовах пандемії

У 2021 році християни східного обряду святкують Великдень 2 травня. Це вже другий рік, коли свято Великодня відзначають в умовах карантину.

До 30 квітня в Україні діє адаптивний карантин. Київ та 11 регіонів перебувають у червоній зоні карантину, що передбачає заборону відвідувати релігійні богослужіння, якщо у храмі неможливо для однієї людини виділити площу 10 кв. м.

Про головні обмеження на Великдень 2021, які діятимуть в Україні, читайте на Фактах ICTV.