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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Це питання часу: Кулеба про вступ України і Грузії в НАТО і ЄС

Це питання часу: Кулеба про вступ України і Грузії в НАТО і ЄС

Україна та Грузія координуватимуть спільні дії для наближення вступу до ЄС і НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після телефонних переговорів з грузинським колегою Давидом Залкаліані.

Країни співпрацюватимуть для досягнення спільної мети – отримання Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ).

Дмитро Кулеба вкотре наголосив, що членство України та Грузії в Європейському Союзі та НАТО є лише питанням часу.

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Міністр закордонних справ Давид Залкаліані позитивно оцінив ініціативу України щодо створення Кримської платформи і підтвердив готовність своєї країни брати активну участь в її діяльності.

Найближчим часом країни домовляться про підписання двосторонніх контактів, а також візити у рамках робочих поїздок.

Членство в НАТО

13 квітня ймовірне членство України в НАТО прокоментував генсекретар альянсу Єнс Столтенберг.

Він категорично відхилив спроби РФ ветувати членство суверенних країн у Північноатлантичному альянсі.

Долю членства України в НАТО можуть вирішувати лише лише 30 країн-союзників.

Це залежатиме не лише від політичної волі представників НАТО, а й від модернізації української армії та проведення реформ.

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