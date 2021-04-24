Це питання часу: Кулеба про вступ України і Грузії в НАТО і ЄС

Україна та Грузія координуватимуть спільні дії для наближення вступу до ЄС і НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після телефонних переговорів з грузинським колегою Давидом Залкаліані.

Країни співпрацюватимуть для досягнення спільної мети – отримання Плану дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ).

Дмитро Кулеба вкотре наголосив, що членство України та Грузії в Європейському Союзі та НАТО є лише питанням часу.

Міністр закордонних справ Давид Залкаліані позитивно оцінив ініціативу України щодо створення Кримської платформи і підтвердив готовність своєї країни брати активну участь в її діяльності.

Найближчим часом країни домовляться про підписання двосторонніх контактів, а також візити у рамках робочих поїздок.

Членство в НАТО

13 квітня ймовірне членство України в НАТО прокоментував генсекретар альянсу Єнс Столтенберг.

Він категорично відхилив спроби РФ ветувати членство суверенних країн у Північноатлантичному альянсі.

Долю членства України в НАТО можуть вирішувати лише лише 30 країн-союзників.

Це залежатиме не лише від політичної волі представників НАТО, а й від модернізації української армії та проведення реформ.