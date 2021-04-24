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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Забудемо про заморозки: синоптик розповів, коли до України повернеться тепло

Весна квітень

В Укргідрометцентрі розповіли, коли в Україні потеплішає, і можна буде забути про заморозки.

Прогноз озвучив керівник відділу метеорологічних прогнозів Владислав Білик.

– Нині взагалі уже весняна погода, вдень до +15 градусів. Якщо говорити про заморозки, то з 27-28 квітня очікуємо підвищення температури на 3-5 градусів, і тоді вже тема заморозків не розглядатиметься, – зазначив Владислав Білик.

До цього ж часу можливі коливання температури.

Погода на Великдень в Україні

Синоптики прогнозують, що погода на Великдень в Україні буде холодною, попри те, що головне церковне свято року припадає на початок травня.

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Мокрий сніг та заморозки: якою буде погода в Україні на вихідних

Не варто очікувати на теплу погоду і протягом травня.

Докладний прогноз погоди в Україні на Великдень і травень читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: Pixabay

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