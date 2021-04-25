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Факти / Україна / Суспільство
Євгенія Шапоренко |

Вербна неділя в Україні – як правлять у церквах в умовах карантину

Вербное воскресенье в Украине

В Україні християни східного обряду 25 квітня відзначають Вербну неділю – одне з найважливіших релігійних свят.

У Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі у Києві літургію проводив митрополит Епіфаній.

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Вербна неділя 2021: що не можна робити

Журналіст Фактів ICTV повідомляє, що, попри заклики священиків не приходити масово у храми через карантин, у Михайлівському соборі досить людно. Парафіяни перебувають у соборі в масках, але зовсім не дотримуються соціальної дистанції.

  • Вербна неділя в Україні
  • Вербна неділя 2021 в Україні
  • Вербна неділя 2021 в Україні
  • Вербна неділя 2021 в Україні
  • Вербна неділя 2021 в Україні
  • Вербна неділя 2021 в Україні
  • Вербна неділя 2021 в Україні
  • Вербна неділя в Україні
  • Вербна неділя 2021 в Україні
  • Вербна неділя 2021 в Україні
  • Вербна неділя 2021 в Україні
  • Вербна неділя 2021 в Україні
  • Вербна неділя 2021 в Україні
  • Вербна неділя 2021 в Україні
Вербна неділя в Україні – як правлять у церквах в умовах карантину / 7 фотографий

Українська греко-католицька церква проводила службу з нагоди Вербної неділі у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Частина парафіян перебувала у будівлі собору. В УГКЦ наголошують, що присутність на молитві можлива з дотриманням правил карантину. На відео видно, що парафіяни в масках та перебувають далеко один від одного.

Також служба проходила і на свіжому повітрі біля собору.

Вербна неділя 2021

25 квітня 2021 року українці відзначають Вербну неділю.

Свято щороку відбувається за тиждень до Великодня – на шостому тижні Великого посту.

Зазвичай у цей день закінчується підготовка до Страсного тижня, з якого починається найсуворіший піст.

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