В Україні християни східного обряду 25 квітня відзначають Вербну неділю – одне з найважливіших релігійних свят.
У Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі у Києві літургію проводив митрополит Епіфаній.
Журналіст Фактів ICTV повідомляє, що, попри заклики священиків не приходити масово у храми через карантин, у Михайлівському соборі досить людно. Парафіяни перебувають у соборі в масках, але зовсім не дотримуються соціальної дистанції.
Українська греко-католицька церква проводила службу з нагоди Вербної неділі у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.
Частина парафіян перебувала у будівлі собору. В УГКЦ наголошують, що присутність на молитві можлива з дотриманням правил карантину. На відео видно, що парафіяни в масках та перебувають далеко один від одного.
Також служба проходила і на свіжому повітрі біля собору.
Вербна неділя 2021
25 квітня 2021 року українці відзначають Вербну неділю.
Свято щороку відбувається за тиждень до Великодня – на шостому тижні Великого посту.
Зазвичай у цей день закінчується підготовка до Страсного тижня, з якого починається найсуворіший піст.