В Україні християни східного обряду 25 квітня відзначають Вербну неділю – одне з найважливіших релігійних свят.

У Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі у Києві літургію проводив митрополит Епіфаній.

Журналіст Фактів ICTV повідомляє, що, попри заклики священиків не приходити масово у храми через карантин, у Михайлівському соборі досить людно. Парафіяни перебувають у соборі в масках, але зовсім не дотримуються соціальної дистанції.



























Вербна неділя в Україні – як правлять у церквах в умовах карантину / 7 фотографий

Українська греко-католицька церква проводила службу з нагоди Вербної неділі у Патріаршому соборі Воскресіння Христового.

Частина парафіян перебувала у будівлі собору. В УГКЦ наголошують, що присутність на молитві можлива з дотриманням правил карантину. На відео видно, що парафіяни в масках та перебувають далеко один від одного.

Також служба проходила і на свіжому повітрі біля собору.

Вербна неділя 2021

25 квітня 2021 року українці відзначають Вербну неділю.

Свято щороку відбувається за тиждень до Великодня – на шостому тижні Великого посту.

Зазвичай у цей день закінчується підготовка до Страсного тижня, з якого починається найсуворіший піст.