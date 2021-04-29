Курс валют НБУ на 29 квітня 2021 в Україні

Національний банк України встановив курс доллара на 29 квітня, згідно з яким, американська валюта трошки здорожчала.

Курс становить 27,78 грн, тоді як 28 квітня він був 27,77грн/1$.

Натомість євро подешевшало і коштує 33,52 грн, замість 33,55 грн напередодні.

Крім євро свої позиції дещо втратив польський злотий, а російський рубль навпаки, трохи зріс.

Курс валют НБУ на 29 квітня 2021 року:

$1 – 27,7867 грн;

€1 – 33,526 грн;

1 польський злотий – 7,3084 грн;

10 російських рублів – 3,7237 грн.

Що буде з курсом до кінця року

Голова Мінфіну Сергій Марченко спрогнозував, що курс гривні до кінця 2021 року буде стабільним щодо іноземних валют, адже він не бачить підстав для різких змін.

Натомість голова НБУ Кирило Шевченко зазначив, що Нацбанк не буде утримувати курс в разі серйозних коливань.