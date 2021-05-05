Станом на 5 травня 2021 року в шести областях України встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли Запорізька, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька й Чернігівська регіони.

У переліку помаранчевої зони – Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська та Черкаська області.

У жовтій зоні наразі перебувають місто Київ, а також Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Житомирська та Чернівецька області.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.