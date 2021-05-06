Станом на 6 травня 2021 року в трьох областях України встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли Запорізька, Полтавська та Сумська області.

У переліку помаранчевої зони – Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області.

У жовтій зоні наразі перебувають місто Київ, а також Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Херсонська, Чернігівська та Чернівецька області.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.