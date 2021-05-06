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Факти / Україна
Валентина Летяк |

На Донбасі поранено двох українських військових

оос, українські військові

Минула доба на Донбасі була дуже напружена – окупанти 19 разів порушили режим припинення вогню в районі Операції об’єднаних сил.

Внаслідок ворожих обстрілів двох українських військових поранено. Воїнам оперативно надали першу допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Нині стан їх здоров’я медики оцінюють як задовільний.

5 травня бойовики п’ять разів стріляли у бік українських позицій з артилерійських установок 152-го та 122-го калібрів, мінометів калібрів 82 та 120 мм, а також гранатометів різних систем.

Із забороненого озброєння російські найманці стріляли також поблизу Південного, Новоолександрівки, а під Новозванівкою – з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів.

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Неспокійно було також в районі Майорська, Новотошківського, Новомихайлівки, Причепилівки, Пісків та Гнутового.

З початку доби ворог один раз порушив режим тиші – поблизу Новгородського. На всі обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Обстріл цивільного сектору Попасної

Вчора, 5 травня, окупанти обстріляли цивільний сектор населеного пункту Попасна Луганської області протитанковою керованою ракетою. Внаслідок вибуху почалася пожежа.

На щастя, ніхто не постраждав, проте локальна пожежа могла знищити об’єкти критичної інфраструктури.

Джерело: Штаб ООС

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