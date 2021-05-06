Олена Фроляк записала ексклюзивне інтерв’ю з держсекретарем США Ентоні Блінкеном – де дивитися

У четвер, 6 травня, до України з офіційним візитом завітав державний секретар США Ентоні Блінкен. Головний редактор програми Факти ICTV Олена Фроляк стала єдиним українським журналістом, яка взяла у нього ексклюзивне інтерв’ю.

Кожного приїзду до України команда Держсекретаря США обирає один телеканал для запису інтерв’ю. Цього разу пропозицію отримав ICTV.

Під час розмови з Оленою Фроляк Ентоні Блінкен запевнив, що США засуджують політику Росії і готові підтримувати Україну й надалі, адже суверенітет і територіальна цілісність нашої країни мають залишатися недоторканними.

Він висловив стурбованість нещодавньою концентрацією військових сил побіля українсько-російського кордону. Ентоні Блінкен також підкреслив, що Вашингтон підтверджує партнерство і співробітництво з Україною.

Прем’єра інтерв’ю відбудеться сьогодні о 18.45 у випуску Фактів на телеканалі ICTV.

Зустріч Блінкена і Зеленського

Під час зустрічі з Ентоні Блінкеном президент Володимир Зеленський запросив Джо Байдена до Києва на святкування 30-річчя незалежності України.

Держсекретар США пообіцяв передати його американському президенту і додав, що щасливий повернутися в Україну і представляти президента Джо Байдена.

Окрім цього, Блінкен та Зеленський обговорили питання інтеграції до НАТО, а також реформи та боротьбу з корупцією.