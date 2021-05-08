Президент Володимир Зеленський визначив чисельність співробітників Центру протидії дезінформації, хто призначатиме його керівництво та чим займатиметься цей орган.

Глава держави 7 травня підписав указ №187/2021, яким затвердив Положення про ЦПД.

Зокрема, у документі затверджена гранична чисельність працівників Центру – 52 особи. Зеленський дав Кабміну два тижні на визначення умов оплати їх праці.

ЦПД підпорядковується Раді національної безпеки і оборони.

Керівника Центру призначає та звільняє з посади президент України за поданням секретаря РНБО.

Головна мета Центру протидії дезінформації – протидія як наявним, так і прогнозованим загрозам нацбезпеці в інформаційній сфері, а також пропаганді та спробам маніпулювання громадською думкою.

Він також має виявляти потенційні загрози інформаційній безпеці України та прогнозувати наслідки для національних інтересів.

Крім того, співробітники Центру братимуть участь у розробці та реалізації Стратегії інформаційної безпеки.

Створення ЦПД

16 березня 2021 року розпочав роботу Центр протидії дезінформації при РНБО.

2 квітня президент Володимир Зеленський призначив керівника ЦПД – ним стала директор Департаменту інформаційної політики та зв’язків з громадськістю Укрзалізниці Поліна Лисенко.