Карантин в Україні: які області перебувають у червоній, помаранчевій та жовтій зонах

Станом на 9 травня 2021 року в жодній області України не встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

У переліку помаранчевої зони – Волинська, Донецька, Житомирська, Тернопільська та Черкаська області.

У жовтій зоні наразі перебуває Київ та 17 областей України.

Серед них – Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Водночас до зеленої зони не потрапив жоден з регіонів.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.