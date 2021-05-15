Україна сподівається на перегляд Євросоюзом політики співробітництва – Стефанішина

Україна сподівається на перегляд Європейським Союзом у 2022 році політики сусідства щодо країн Східної Європи.

Як вважає віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Брюсселю необхідно виробити новий формат співпраці з країнами, які прагнуть до членства в ЄС: Україною, Молдовою і Грузією.

– Я знаю, що в багатьох європейських столицях готові долучитися до цієї роботи. Такий крок дозволить вийти на прийняття конкретних політичних рішень до 2027 року, коли головувати в Євросоюзі буде Литва, – заявила Стефанішина.

Вона також зазначила, що офіційний Київ позитивно оцінює поточну динаміку розвитку відносин з ЄС.

При цьому вона додала, що деякі країни Євросоюзу не хочуть збільшення числа членів, що входять в політичний блок.

Перспективи вступу України в ЄС

Раніше глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що Україна стане членом Євросоюзу вже в середньостроковій перспективі.

За словами дипломата, Києву необхідно продовжувати реформи в країні, особливо це стосується змін у судовій системі.

Маасікас підкреслив, що для підвищення рівня життя, Україні необхідно прискорити процес реформування держави, оскільки Київ вже втратив десятки років з моменту набуття Незалежності.