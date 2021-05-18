Річниця депортації кримських татар – 7 страшних фактів

18 травня виповнюється 77 років із дня депортації кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. Вивезення татар 18-21 травня 1944 року досі вважається одним із найбільших злочинів тоталітарної машини СРСР та трагедією для цілого народу.
У річницю трагедії Факти ICTV вирішили згадати 7 моторошних фактів депортації.
- 191 044 – кількість людей, яких вивезли потягами усього за кілька днів
Ця кількість називається у офіційних радянських переписах. За інформацією самоперепису татар, до республік Середньої Азії у ті дні перевели 423 100 осіб.
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- 7 889 – кількість кримських татар, які загинули у дорозі під час депортації
Пізніше, до 1946 року, померли ще 27 тис. людей. Є інформація, що у дні депортації та у наступні півтора року загинуло 46,2% населення, майже кожен другий татарин.
- 25 033 – кількість татар, які брали участь у Другій світовій війні на боці СРСР
Вісьмох татар відзначили званнями Героїв Радянського Союзу, ще 12 – мали отримати найвищу нагороду.
- 1 000 – кількість населених пунктів Криму, які перейменували після депортації татар
Приблизно 90% татарських топонімів були стерті з карт.
- 500 – кількість майна у кілограмах
Її могла забрати з собою одна сім’ї під час депортації, інші речі – конфіскували.
- 80 000 – кількість будинків, які забрали у татар під час депортації
Також тоталітарна машина конфіскувала 500 000 голів великої рогатої худоби, 360 000 соток землі.
- 64 000 – кількість переселенців, які проживали на місцях депортованих уже до 1 грудня 1944 року.
У 1959 році у Криму проживало уже 1,2 млн осіб.
Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про депортацію кримськотатарського народу у 1944 році.