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Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

Хотів перекинути мішки з гноєм: у Києві біля посольства Білорусі затримали активіста

Активіст біля посольства Білорусі в Україні

У Києві білоруський активіст Петро Маркелов намагався перекинути на територію посольства Білорусі кілька мішків із гноєм. За такою демонстрацію його затримали.

Так, за допомогою такої акції чоловік хотів привернути увагу до подій, які відбуваються у Білорусі. Зокрема, до загадкової смерті політв’язня Вітольда Ашурков.

Ашурков отримав п’ять років колонії за участь у протестах проти режиму Лукашенка. Однак 22 травня 50-річний чоловік раптово помер внаслідок нібито зупинки серця.

Тож працівники Нацгвардії затримали Маркелова біля посольства у Києві. Вони повалили активіста на землю і надягли йому наручники.

Окрім того, один із гвардійців кричав чоловікові, що його депортують за порушення громадського порядку.

Та, як намагався пояснити Маркелов, це був протест проти посольства та білоруської влади, а не проти України.

За його словами, у Білорусі вулицею Акрестіна пройшло 50 тис. громадян.

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Протести у Білорусі

Улітку 2020 року в Білорусі пройшли президентські вибори. За їхніми результатами перемогу знову здобув Олександр Лукашенко.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Зокрема, обурені громадяни вийшли на мирні мітинги, проти яких влада застосовувала силу та масово затримувала людей.

Детальніше про протести у Білорусі – читайте на Фактах ICTV.

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