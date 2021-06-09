Кабінет міністрів України пропонує накласти санкції на десять юридичних осіб із різних країн. Причиною такого рішення слугує пропаганда агресії Російської Федерації.

З відповідною пропозицією Кабмін звернувся до РНБО. Санкції передбачається запровадити щодо шести фізичних осіб та десяти юридичних осіб, що причетні до поширення інформативного контенту та продукції, що спрямована на виправдання агресії з боку РФ щодо України.

— Кабмін схвалив і повинен протягом трьох днів внести на розгляд РНБО пропозицію щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо фізичних і юридичних осіб, причетних до розповсюдження продукції та інформаційного контенту, спрямованих на виправдання збройної агресії РФ проти України і тимчасової окупації РФ частини території України, популяризацію і пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ, – повідомили у прес-службі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Запровадити санкції пропонують терміном на три роки до фізичних та юридичних осіб із восьми країн.

Запропонований пакет санкцій до цих осіб передбачає блокування користування майном на території України, унеможливлює здійснення транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, виведення капіталів за межі території України.

Також він зупинить виконання економічних і фінансових зобов’язань, припинить надання телекомунікаційних послуг і заблокує можливість використання телекомунікаційних мереж загального користування, а також унеможливить передачу технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, використання відповідних Інтернет-ресурсів на території України.

Рішення РНБО 4 червня

На засіданні 4 червня Рада національної безпеки і оборони розгляла вісім питань. Серед них і звіт про виконання санкцій відносно злодіїв у законі і кримінальних авторитетів.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, на початку 2021 року в Україні перебувало 34 людини з таким статусом, а зараз не залишилося жодного. Водночас з 111 кримінальних авторитетів залишилося 42. Щодо них зараз йде процедура видворення з країни.

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