4 червня відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони. У порядку денному було вісім питань. Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу коротко пройшовся по ним, оскільки деякі мають гриф таємно.
Два секретних питання
Перше стосувалося безпеки на адміністративному кордоні з окупованих Кримом, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Донецькій областях.
Данилов пояснив, що йдеться про доручення президента за підсумками його поїздки в Херсон – посилити обороноздатність в прикордонних регіонах.
І друге питання, за словами секретаря РНБО, – це невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України в НАТО.
– Питання розглядалося таємно, ухвалено всі відповідні рішення, усі одноголосно, – сказав Данілов.
Боротьба з тероризмом і нацбезпека
Радбез затвердив звіт Служби безпеки України про огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.
Також розглянули питання удосконалення роботи центрів у секторі нацбезпеки і оборони, зокрема, що стосується роботи Кабміну і обласних держадміністрацій.
Авіабудівна галузь і стан водних ресурсів
РНБО ухвалила рішення про розвиток авіабудівної галузі в найближчі п’ять років.
На засідання виносилося питання стану водних ресурсів в Україні, але жодних рішень не ухвалювали, тому що президент Володимир Зеленський залишився незадоволений підготовкою до цієї теми глави Держводагентства. За словами Данілова, питання потребує доопрацювання.
Українські миротворці в Конго
Нині у Демократичній Республіці Конго перебуває український миротворчий контингент, і на засіданні ухвалили рішення про його невелике розширення.
В Україні не залишилося жодного злодія в законі
Данілов повідомив, що сьогодні заслухали звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про виконання санкцій щодо так званих злодіїв у законі та кримінальних авторитетів.
За його словами, на початку року в Україні перебувало 34 людини з таким статусом, але зараз не залишилося жодного.
Що стосується кримінальних авторитетів – з 111 залишилося 42, за якими зараз йде процедура видворення з країни.
Секретар РНБО також доповів про процес виселення з державних дач у Конча-Заспі й Пущі-Водиці:
– На сьогодні ми отримали перший звіт з цього питання і можемо вам доповісти, що перші 20 осіб зараз перебувають у процедурі виселення.
Закон про олігархів
Секретар Ради національної безпеки і оборони заявив, що законопроект президента про олігархів – тільки частина низки законодавчих актів у цій площині. Решта з’явиться за два тижні.
До того ж Зеленський вимагає, щоб він був ухвалений невідкладно.
2 червня президент вніс до Верховної Ради законопроект №5599, який передбачає запобігання загрозам нацбезпеці від надмірного впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті.