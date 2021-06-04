4 червня відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони. У порядку денному було вісім питань. Секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу коротко пройшовся по ним, оскільки деякі мають гриф таємно.

Два секретних питання

Перше стосувалося безпеки на адміністративному кордоні з окупованих Кримом, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській і Донецькій областях.

Данилов пояснив, що йдеться про доручення президента за підсумками його поїздки в Херсон – посилити обороноздатність в прикордонних регіонах.

І друге питання, за словами секретаря РНБО, – це невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України в НАТО.

– Питання розглядалося таємно, ухвалено всі відповідні рішення, усі одноголосно, – сказав Данілов.

Боротьба з тероризмом і нацбезпека

Радбез затвердив звіт Служби безпеки України про огляд загальнодержавної системи боротьби з тероризмом.

Також розглянули питання удосконалення роботи центрів у секторі нацбезпеки і оборони, зокрема, що стосується роботи Кабміну і обласних держадміністрацій.

Авіабудівна галузь і стан водних ресурсів

РНБО ухвалила рішення про розвиток авіабудівної галузі в найближчі п’ять років.

На засідання виносилося питання стану водних ресурсів в Україні, але жодних рішень не ухвалювали, тому що президент Володимир Зеленський залишився незадоволений підготовкою до цієї теми глави Держводагентства. За словами Данілова, питання потребує доопрацювання.

Українські миротворці в Конго

Нині у Демократичній Республіці Конго перебуває український миротворчий контингент, і на засіданні ухвалили рішення про його невелике розширення.

В Україні не залишилося жодного злодія в законі

Данілов повідомив, що сьогодні заслухали звіт міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про виконання санкцій щодо так званих злодіїв у законі та кримінальних авторитетів.

За його словами, на початку року в Україні перебувало 34 людини з таким статусом, але зараз не залишилося жодного.

Що стосується кримінальних авторитетів – з 111 залишилося 42, за якими зараз йде процедура видворення з країни.

Секретар РНБО також доповів про процес виселення з державних дач у Конча-Заспі й Пущі-Водиці:

– На сьогодні ми отримали перший звіт з цього питання і можемо вам доповісти, що перші 20 осіб зараз перебувають у процедурі виселення.

Закон про олігархів

Секретар Ради національної безпеки і оборони заявив, що законопроект президента про олігархів – тільки частина низки законодавчих актів у цій площині. Решта з’явиться за два тижні.

До того ж Зеленський вимагає, щоб він був ухвалений невідкладно.

2 червня президент вніс до Верховної Ради законопроект №5599, який передбачає запобігання загрозам нацбезпеці від надмірного впливу осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті.