Чорне море ніколи не повинне бути “російським озером” – Данілов

Чорне море ніколи не було й не має бути “російським озером”, як би цього не хотілося нашому сусіду-агресору. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов під час урочистого прийому з нагоди прибуття британського есмінця HMS Defender до порту Одеси.

Зокрема, під час заходу капітан есмінця Вінс Оуен вручив Данілову історичний принт першої у світі британської карти Чорного моря.

– Ця пам‘ятна річ ще раз нагадує нам про те, що Чорне море ніколи не було й не має бути так званим російським озером, – додав секретар РНБО.

Данілов про українсько-британські відносини

Секретар РНБО зустрівся із першим морським лордом Тоні Радакіном, першим заступником Міністра оборони Великої Британії Джеремі Квіном та британським послом в Україні Меліндою Сіммонс.

– Приємно згадати, що саме за прямої воєнно-політичної підтримки Великої Британії Україна у 2020 році отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями, – наголосив Данілов.

За його словами, Велика Британія добрий друг та партнер України, який незмінно підтримує наші євроатлантичні прагнення, територіальну цілісність та незалежність.

Україна та Велика Британія підписали угоду

Також під час заходу Міноборони Великої Британії та України разом із суднобудівним підприємством Rosyth Royal Dockyard Limited підписали Меморандум щодо розвитку спроможностей Військово-морських сил ЗСУ.

– Переконаний, що цей крок стане визначальним для започаткування поглибленого військово-технічного співробітництва між нашими країнами, – зазначив секретар РНБО.

Як зауважив Данілов, безпека Чорноморського регіону стає міцнішою у співпраці з країнами-членами НАТО.

Джерело: Олексій Данілов

Фото: РНБО