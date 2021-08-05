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Факти / Україна
Максим Зайченко |

Дощі на заході і до +35 на сході: погода в Україні на 6 серпня

Дощ, вітер, ветер, погода

Погода в Україні в п’ятницю, 6 серпня, буде дощовою на більшій частині території країни. На сході стовпчики термометрів покажуть +35 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. 

Так, у всіх західних областях пройдуть дощі з грозами. Вдень температура повітря складе від +21 до +26 тепла, а вночі буде від +13 до +17 градусів. 

У центральних і північних областях також очікуються грозові дощі. Стовпчики термометрів покажуть від +24 до +32 градусів, а вночі від +15 до +19 градусів. 

На південному сході України буде від +27 до +35 тепла вдень, а вночі від +16 до +22 градусів. 

погода 6 августа

У Києві вдень повітря прогріється від +24 до +26 тепла, а вночі очікується від +17 до +19 градусів. 

Погода на вихідні в Україні 

Погода в Україні на вихідні 7-8 серпня буде нестабільною: у деяких областях буде сонячно, а в інших можливі дощі.

Детальніше про те, якою буде погода в областях України в суботу та неділю – читайте в матеріалі.

Фото: Pexels

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