Погода в Україні в п’ятницю, 6 серпня, буде дощовою на більшій частині території країни. На сході стовпчики термометрів покажуть +35 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Так, у всіх західних областях пройдуть дощі з грозами. Вдень температура повітря складе від +21 до +26 тепла, а вночі буде від +13 до +17 градусів.

У центральних і північних областях також очікуються грозові дощі. Стовпчики термометрів покажуть від +24 до +32 градусів, а вночі від +15 до +19 градусів.

На південному сході України буде від +27 до +35 тепла вдень, а вночі від +16 до +22 градусів.

У Києві вдень повітря прогріється від +24 до +26 тепла, а вночі очікується від +17 до +19 градусів.

Погода на вихідні в Україні

Погода в Україні на вихідні 7-8 серпня буде нестабільною: у деяких областях буде сонячно, а в інших можливі дощі.

Детальніше про те, якою буде погода в областях України в суботу та неділю – читайте в матеріалі.