Накопичених понад 17,5 млрд кубометрів газу в підземних сховищах України достатньо для забезпечення опалювального сезону 2021-2022.

Про це під час робочого візиту до Львівської області заявив голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

– Уряд визначив, що на початок опалювального сезону в підземних сховищах повинно бути 17 млрд кубометрів газу. Ми вже наближаємося до 18 млрд. Але для того, щоб опалювальний сезон минув без перебоїв, ми хочемо завантажити до сховища ще більше газу, – зазначив Юрій Вітренко.

Додаткові обсяги, за його словами, необхідні для того, щоб гарантовано уникнути дефіциту газу взимку навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, котрі стикнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

– У попередні роки, крім останнього, ми входили в опалювальний сезон із 16 млрд кубометрів у підземці. Нині хочемо вийти на понад 19 млрд кубів. Тоді, якщо буде потрібно, ми зможемо “підставити плече” й генерації, якщо газ буде потрібен для виробництва електроенергії, – наголосив очільник Нафтогазу.

Юрій Вітренко задоволеним тим, як триває процес підготовки до зими в найбільшому газосховищі Європи – Більче-Волицько-Угерському.

За його словами, це сховище є критично важливим для забезпечення опалювального сезону.

– Тут усе працює, як потрібно. Тому ми із впевненістю дивимося в майбутнє: опалювальний сезон мине нормально, а українці будуть із газом, – запевнив керівник Нафтогазу.

Із 9 серпня в Україні для побутових клієнтів почав діяти новий тариф Нафтогазу на опалювальний сезон 2021-2022 Комфортний сезон.

Вартість газу в цьому тарифному плані становить 7,96 грн/куб. м із ПДВ без доставлення.

Його відмінність від інших тарифів полягає в тому, що за газ потрібно платити рівномірними частинами (1/7 від вартості зарезервованого обсягу газу) не пізніше 15-го числа кожного місяця.

Ті клієнти, які вчасно сплачуватимуть за спожитий газ в особистому кабінеті або чат-боті, отримають на наступний місяць додаткову знижку в розмірі 1%.

Перехід на тарифний план Комфортний сезон можливий за умови відсутності заборгованості в клієнта.

Фото: Нафтогаз, Олексій Савіцький