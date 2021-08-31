Погода 1 вересня в Україні буде відносно теплою. Опадів цього дня не передбачається.

Загалом температура повітря в День знань становитиме +18°.

– На Півдні в перший день осені буде тепліше – до +22°, – говорить у коментарі Фактам ICTV народний синоптик Леонід Горбань.

Стовпчики термометрів піднімуться до +24-26° вже 2-3 вересня.

У південних регіонах найбільш спекотно буде 4-5 вересня. Температура повітря там подекуди становитиме до +31-33°. Після цього вона поступово знижуватиметься до кінця місяця до +13°.

Прихід осені українці відчують уже з другої половини вересня. Особливо помітно це буде вночі. Так, 17 вересня буде максимум +6-8°, а 25 вересня – +3-5°.

Опади 1 вересня оминуть Україну. На Півдні незначні дощі пройдуть 6 та 9 вересня, на решті території країни – 5-6 вересня.

За прогнозом перший місяць буде відносно сухим. Із 30 днів лише шість будуть дощовими.

22 вересня, принаймні в центральній частині країни, пройде потужна злива. Передбачається, що цього дня випаде 12-17 мм опадів.

У вересні в Україні випаде до 50 мм опадів. У південних регіонах – удвічі менше – до 20-26 мм.

За прогнозом Леоніда Горбаня, перші заморозки на українців чекають уже наприкінці другого місяця осені. А в листопаді почнуться морози й, можливо, навіть випаде сніг.