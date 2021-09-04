Погода на 5 вересня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

У неділю, 5 вересня, на всій території України очікується осіння прохолода.

У більшості регіонів країни буде сонячно, проте в південних, північних, східних та центральних областях пройдуть дощі.

Середня температура у країні очікується вдень від +13 до +21, а вночі від +4 до +15.

У західних областях України опадів не буде. Вночі стовпчик термометра опуститься до +4 – +10 градусів, а вдень потеплішає до +14 – +20.

На півночі країни місцями пройдуть дощі. Вночі очікується +3 – +5 градусів, вдень температура підніметься до +14 – +16.

У центральних областях України погода буде переважно сонячною. Вночі похолодає до +4 – +6 градусів, тоді як вдень повітря прогріється до +18.

На сході дощі пройдуть лише в низці областей. Вночі похолодає до +4, а вдень стовпчик термометра піднімається до +16 – +19.

На півдні майже всюди буде суха погода. Вночі очікується +8 – +15 градусів, тоді як вдень потеплішає до +18 – +21.

У Києві у неділю пройдуть дощі. Вночі похолодає до 5 – +7, вдень трохи потеплішає до +13 – +15.