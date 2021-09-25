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Валентина Летяк |

Чергова провокація: літаки РФ залетіли у зону бойових стрільб ЗСУ

літаки РФ залетіли у зону бойових стрільб ЗСУ

Росія вдалася до чергової провокації під час військових навчань ЗСУ. Її літаки залетіли у зону проведення бойових стрільб зенітних ракетних військ Повітряних сил та військ ППО Сухопутних військ в акваторії Чорного моря.

Літаки-розвідники типу Су-24МР та Іл-20 неодноразово залітали у заборонену зону, яку Україна зарезервувала для навчань, грубо порушуючи порядок використання повітряного простору.

Зокрема російські літаки перетинали бойові курси мішеней типу ВР-3 Рейс, по яких застосовувалися українські зенітні керовані ракети.

У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що такими провокаціями Росія наражає на небезпеку передусім своїх військових льотчиків.

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Фото: Повітряні сили ЗСУ

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