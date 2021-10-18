Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що на сьогодні газу для споживачів достатньо.

В ексклюзивному інтерв’ю телеканалу ICTV Зеленський запевнив громадян, що опалювальний сезон розпочнеться зі стабільними цінами на паливо.

– На сьогодні достатньо газу для суспільства та споживачів за нормальними цінами порівняно з європейськими. Ми всі бачимо, що ціна зараз становить вже $2 тис. Тобто реальна ціна на ринку, якби влада не втрутилася, становила б для людей щонайменше 50 грн. А так для людей від НАК Нафтогазу – близько 8 грн, – розповів президент.

Він додав, що вважає це важливим пакетом на рік, який запровадила влада.

Щодо початку опалювального сезону та цінової політики, Зеленський заявив, що це відповідальність центральної та місцевої влади.

– Ми підписали меморандум. НАК Нафтогаз та центральна влада гарантують дві речі: конкретну стабільну ціну та стабільний обсяг. Далі є технічні, юридичні та політичні питання деяких представників місцевої влади. Я впевнений, що все це буде врегульовано, у будь-якому випадку це буде нормальна ціна, – сказав він.

У понеділок, 18 жовтня, у програмі Свобода слова на телеканалі ICTV відбудеться показ ексклюзивного інтерв’ю з Зеленським.

Останні кілька років річні потреби всієї України в газі становили близько 30 млрд кубометрів. Водночас вітчизняні нафтогазові компанії (і державні, й приватні) разом видобували близько 20 млрд кубів на рік.

Тобто вітчизняний видобуток забезпечував 2/3 потреб у газі. Насправді це вже непоганий показник.