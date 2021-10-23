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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

В Україну доставили партію протитанкових ракетних комплексів Джавелін

літаки РФ залетіли у зону бойових стрільб ЗСУ

До України прибула третя партія додаткової міжнародної військової допомоги на $60 млн від уряду США для потреб ЗСУ.

Бойове озброєння включає боєприпаси, протитанкові і високоточні засоби ураження та медичне майно.

– Сьогодні ми зустріли черговий борт допомоги від США за результатами домовленостей президентів України і Сполучених Штатів Володимира Зеленського та Джо Байдена, – повідомили в Міністерстві оборони України.

Там зброю назвали щирою, відкритою, швидкою допомогою для українських військових, на передовій.

Аташе з питань армії і оборони посольства США в Україні полковник Бріттані Стюарт зі свого боку зазначила, що Сполучені Штати Америки допомагають Україні в розбудові Збройних сил, що включає матеріально-технічну допомогу і тренінги від тактичного до стратегічного рівня.

Стюарт додала, що Вашингтон хоче бачити Україну на шляху в НАТО, мирною та вільною країною.

За словами начальника Головного управління логістики Генерального штабу ЗС України Миколи Шевцова, кошти, що надійшли в попередніх вантажах вже підвищують наші здібності контрбатарейної і протитанкової боротьби, а також розвідки.

– Сьогодні до нас прибула партія протитанкових ракетних комплексів Джавелін з боєприпасами. Також ми отримали боєприпаси до того зброї, яке у нас є під калібри НАТО, – зазначив він.

Вантаж з США включає також засоби індивідуального захисту – аптечки. У ЗСУ військово-медична підготовка здійснюється у відповідності зі стандартами НАТО.

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Джерело: Міністерство оборони України 

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