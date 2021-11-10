З 9 листопада Бессарабський проїзд у центрі Києва стає пішохідною зоною

У Києві з 9 листопада з’явилася нова пішохідна зона – Бессарабський проїзд.

Як повідомив колишній голова Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв, в межах впровадження комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі столиця отримує нову пішохідну зону на Бессарабському проїзді.

– Рух автотранспорту від бул. Тараса Шевченка до вул. Басейної дозволяється лише через вул. Велику Васильківську та Павла Скоропадського. При цьому створюється нова додаткова паркувальна зона на вулиці Басейній від вул. Павла Скоропадського до Бессарабської площі, – повідомив він.

Густєлєв зауважив, що заїзд на Бессарабський проїзд із боку вулиці Басейної передбачено відкривати у нічний час для обслуговування балансових територій працівниками відповідальних комунальних підприємств. Тоді ж рекомендується проводити логістичні операції для потреб Бессарабського ринку.

Густєлєв нагадав, що перекриттю Бессарабського проїзду передувала масштабна робота.

У 2017 року під егідою КМДА було проведено школу-воркшоп “Трансформація Бессарабської площі”, на якій студенти-містопланувальники запропонували проєктні рішення, які стали основою для розробки комплексної схеми організації дорожнього руху.

Також у межах реалізації комплексної схеми організації дорожнього руху на Бессарабській площі, вул. Басейній та Крутому узвозі влаштовано велосипедну інфраструктуру, впорядкувано дорожній рух та паркувальні зони.

За відповідним проєктним рішенням було розроблено транспортну модель, що показала підвищення пропускної спроможності району Бессарабської площі на 11%, нагадав Густєлєв.