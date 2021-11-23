Увечері 23 листопада у Києві піде сніг

23 листопада у Києві пішов перший сніг. Невеликий сніг зафіксували у різних районах столиці, однак синоптики обіцяють, що до вечора опади посиляться.

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що сніг у Києві піде увечері, у деяких районах опади можуть піти й раніше.

– Дорогі кияни та мешканці навколишні. Сьогодні ввечері, а десь й раніше, йтиме сніг.

Діденко закликала киян завчасно подбати про те, як вони увечері повертатимуться додому. Адже зміна погоди може ускладнити ситуацію на дорогах.

Про сніг у Києві також попередили в Укргідрометцентрі. Синоптики розповіли, що протягом дня у столиці уже пролітав сніг, але основна зона опадів очікується у другій половині дня.

В Укргідрометцентрі закликали водіїв бути обережними, адже на дорогах може утворитися ожеледиця.

– Одразу зазначимо, що сніговий покрив, який подекуди може утворитися, буде не довготривалим, адже у наступні кілька днів температура підвищуватиметься, – йдеться у повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, 23 листопада у Києві очікується до +3 вдень, вночі можливе похолодання до 0, -2. Вітер північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

У Київській області очікується +1,+3 у денний час доби, вночі похолодає до 0, -5.

Вдень у Києві помітили невеликий сніг у різних районах. Мешканці столиці опублікували фото та відео у соціальних мережах.

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