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Факти / Україна

США та Велика Британія засудили масове затримання активістів у Криму

Анастасія Гевко редакторка стрічки
США та Велика Британія засудили масове затримання активістів у Криму

США та Велика Британія засудили масове затримання активістів у тимчасово окупованому Криму 23 листопада.

– Ми закликаємо до негайного звільнення затриманих та звільнення всіх українських політв’язнів Росії, – йдеться у заяві посольства США.

Тим часом у британському посольстві наголосили, що Російська Федерація має припинити свої неприйнятні спроби залякати кримських татар та негайно звільнити політв’язнів.

Нагадаємо, прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження через затримання 31 активіста в Криму, серед яких – дитина, жінки та журналісти.

У вівторок, 23 листопада, кримськотатарські активісти зібралися біля Сімферопольського СІЗО, щоб зустріти адвоката Едема Семедляєва, якого незаконно засудили до арешту на 12 діб за нібито непокору вимогам окупаційних силовиків.

Джерело: посольства США та Великої Британії

Фото: Кримська солідарність

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