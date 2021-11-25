США та Велика Британія засудили масове затримання активістів у Криму

США та Велика Британія засудили масове затримання активістів у тимчасово окупованому Криму 23 листопада.

– Ми закликаємо до негайного звільнення затриманих та звільнення всіх українських політв’язнів Росії, – йдеться у заяві посольства США.

We condemn Russia’s mass arrest of Crimean Tatars who peacefully gathered last night in support of lawyer Edem Semedlyaev. We call for the immediate release of those still detained, and the release of all of Russia’s Ukrainian political prisoners. #CrimeaIsUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 24, 2021

Тим часом у британському посольстві наголосили, що Російська Федерація має припинити свої неприйнятні спроби залякати кримських татар та негайно звільнити політв’язнів.

Russia’s continued mass detentions of Crimean Tatars – including a further 31 Tatars detained yesterday – must stop. ???????? calls on #Russia to end its unacceptable attempts to intimidate the Crimean Tatar community & release all ???????? political prisoners immediately. #CrimeaisUkraine — UK in Ukraine ???????????????? (@UKinUkraine) November 24, 2021

Нагадаємо, прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження через затримання 31 активіста в Криму, серед яких – дитина, жінки та журналісти.

У вівторок, 23 листопада, кримськотатарські активісти зібралися біля Сімферопольського СІЗО, щоб зустріти адвоката Едема Семедляєва, якого незаконно засудили до арешту на 12 діб за нібито непокору вимогам окупаційних силовиків.

Джерело: посольства США та Великої Британії

Фото: Кримська солідарність