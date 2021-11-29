На Донбасі поранено українського захисника

Російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил з початку доби.

Двічі найманці застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

– У результаті ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. Військовому надано медичну допомогу, його евакуйовано до лікувального закладу, – повідомляє прес-служба ООС.

Наразі стан військового задовільний.

В прес-службі повідомили, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Противник відкривав вогонь з автоматичних станкових, протитанкових та підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів, артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та стрілецької зброї.

– Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними, – йдеться у заяві.

У середу, 24 листопада, у зоні Операції об’єднаних сил стартували військові навчання танкістів.

Українські військові відпрацьовують маневри на спеціальному полігоні.

За даними ООС, навчання відбуватимуться протягом чотирьох днів. У денних умовах танкісти вже відпрацювали стрілянину у русі.

Також вони відпрацьовували завдання у нічний час. До складу кожного екіпажу входить три особи: командир, оператор-навідник та водій-механік.

Джерело: Операція об’єднаних сил