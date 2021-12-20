20 грудня в горах Iвано-Франкiвської, Львівської областей та на високогiр’ї Закарпатської області утримається значна снiголавинна небезпека.

Рятувальники повідомляють про встановлення третього рівня небезпеки.

Попередження співробітники ДСНС України зробили через те, що в регіонах зберігаються снігопади та хуртовини.

Сніг, за даними Укргідрометцентру, у західних областях йтиме ще дві доби поспіль, а потім знову відновиться в четвер, 23 грудня. Швидкість вітру сягатиме 5-10 м/с.

21 грудня, у день зимового сонцестояння, в Україні почнуться відчутні морози.

За даними Укргідрометцентру, денна температура цього дня переважно становитиме 5-7°, нічна – 10-12° морозу.