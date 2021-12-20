З перебоями, підвисаннями та глюками, але Вовина тисяча таки запрацювала. З понеділка в Україні запустили програму єПідтримка.

Це означає, що кожен громадянин з двома дозами вакцини може отримати по тисячі гривень. Зараз пояснимо на пальцях, як працює система.

Отож, крок перший: потрібно скачати додаток Дія або оновити вже наявний, і через нього вам прийде запит підключити послугу. Отримати тисячу можна буде протягом всього 2022 року.

Як отримати гроші, якщо у вас немає смартфона? Банки вже придумали альтернативу – видаватимуть у відділеннях пластикові картки.

Втім, така альтернатива виглядає, скоріше, як бутафорія, бо ж без смартфона все одно неможливо отримати тисячу. Перевірка даних про вакцини зараз можлива лише через мобільний застосунок.

Та якщо вам пощастило і всі смарт-дрібниці співпали, то деякі банки вже почали нараховувати по тисячі гривень.

– Поки що в програмі бере участь лише одна авіакомпанія. Квитки також можна купити лише на один авіарейс, це з Києва до Одеси. Він коштує зараз приблизно півтори тисячі гривень. Тобто 500 грн доведеться доплатити.

На місяць фітнесу вам точно вистачить сертифікату, бо він коштує 530 грн. Але от рік стрибати у спортзалі точно не вийде, бо ціна втричі вища.

Втім, альтернатива є, різницю можна буде доплатити. Як і повернути товар, який, приміром, не підійшов. Тоді електронні гроші автоматично повернуться на сертифікат.

Цього тижня перші тисячі почали нараховувати лише два банки – це Mono та Альфа. Клієнтам решти – А-Банку, Приватбанку, Укргазбанку, Ощадбанку доведеться зачекати.

Але українці були б не українцями, якби не придумали, як ці гроші отоварити. В інтернеті вже пропонують купити вам квиток у кіно чи театр на свою тисячу, а отримати від вас бодай 500 грн готівкою. І вашим, і нашим, як то кажуть.

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