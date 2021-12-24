Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Київ скували затори напередодні довгих вихідних

Людмила Богданова редакторка стрічки
Київ скували затори напередодні довгих вихідних

Увечері 24 грудня напередодні Різдва у Києві утворилися масштабні затори. Наразі затори у столиці оцінюються у 7 балів.

На онлайн-картах більшість вулиць у Києві позначені червоним кольором.

У різних частинах міста трапилася велика кількість ДТП, зокрема у центрі – на вулиці Жилянській, Великій Житомирській та на Хрещатику.

Ускладнений рух наразі на Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Тараса Шевченка, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби народів, на Набережному шосе та інших вулицях міста.

Затори утворилися і на мостах. Наразі уповільнений рух спостерігається на Південному мості та на мості Патона.

На Дарницькому мості та на Мості-метро заторів майже немає.

Синоптики попередили, що у найбільші кілька днів у столиці очікуються снігопади. На період погіршення погодних умов у Києві діятиме обмеження на в’їзд великогабаритного транспорту.

У КМДА пояснюють, що це допоможе розвантажити дороги та мінімізувати затори.

Читайте:

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка