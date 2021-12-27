Троє олімпійських чемпіонів натякнули на участь у записі новорічного привітання Зеленського

Одразу троє олімпійських чемпіонів натякнули в мережі, що взяли участь у записі новорічного привітання президента України Володимира Зеленського.

Всі троє українських спортсменів – Жан Беленюк, Олег Верняєв та Юрій Чебан – виклали в своїх Instagram Stories фото з однієї й тієї ж локації.

При цьому Беленюк та Верняєв запропонували своїм підписникам відгадати, з якою метою вони одягнули офіційні костюми. Як один із варіантів Беленюк прямо вказав “новорічне привітання президента”.

Подібний варіант відповіді навів і Верняєв.

Варто зазначити, що Жан Беленюк є народним депутатом від фракції Слуга народу. На Олімпійських іграх-2020, які проходили цього літа в Токіо (Японія), Беленюк завоював золоту медаль у греко-римській боротьбі (до 87 кг) та став олімпійським чемпіоном. Це була єдина золота нагорода для збірної України в Токіо. Спортсмен також є срібним призером Олімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро (Бразилія). На його рахунку – золоті нагороди чемпіонату Європи та ІІ Європейських ігор.

Спортивний гімнаст Олег Верняєв став олімпійським чемпіоном Ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро (у вправах на паралельних брусах). На тій же Олімпіаді він здобув і срібну нагороду в багатоборстві. Крім того, Верняєв – багаторазовий призер чемпіонатів світу та Європи.

А каноїст Юрій Чебан двічі ставав олімпійським чемпіоном: у Лондоні-2012 та Ріо-де-Жанейро-2016. А на Олімпіаді в Пекіні 2008 року він здобув бронзову нагороду.

Як відомо, традиційне новорічне звернення президента українцям зазвичай показують в ніч з 31 грудня на 1 січня наступного року (незадовго до півночі).

Минулого року глава держави Володимир Зеленський адресував своє звернення маленьким українцям. Президент безпосередньо звертався до групи дітей, які взяли участь у зйомках.

А роком раніше в новорічному привітанні Володимира Зеленського взяли участь зірки шоу-бізнесу, телебачення, спортсмени, політики та військові з різних куточків України.