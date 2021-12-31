Україна нині утримує весь європейський фронт: посол Естонії про надання військової допомоги

Україна, перед якою стоїть друга за величиною військова держава у світі, Росія, нині утримує весь європейський фронт. Тому збройова допомога Естонії Україні була дуже добре прийнята у Києві, сказав посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

Він додав, що Україна, перед якою стоїть друга за величиною військова держава у світі, Росія, наразі утримує весь європейський фронт.

При цьому Кууск зазначив, що військова допомога від інших держав-союзників зараз вкрай потрібна Україні.

– Це символічно важливо для них. Навіть якщо сума може бути не дуже великою, це показує, що Україна не самотня, має друзів навіть у найважчі часи. Україна отримує всю допомогу просто зараз, – додав він.

Посол нагадав, що Україна – це країна, яка перебуває у стані війни, і вона вкладає 6% свого валового внутрішнього продукту до свого оборонного бюджету.

– Україна тепер фактично виступає за всю західну демократію, – наголосив Кууск.

Нагадаємо, Естонія має намір передати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та гаубиці. Втім, спочатку їй доведеться отримати дозвіл від США, Фінляндії та Німеччини.

Естонія закупила раніше у Фінляндії 42 гаубиці та боєприпаси до них у 2009 році та заплатила за них 31 млн крон. Скільки знарядь вона готова передати Україні, не повідомляється. Біля кордону України стоять на озброєнні близько 150 таких знарядь.

Крім відправки зброї та боєприпасів, Естонія також планує збільшити так звану “м’яку допомогу”, зокрема готує до відправки пересувний комплекс польового шпиталю, навчить працювати на ньому українських військових медиків.