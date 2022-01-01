Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

Від сьогодні українці повинні обов’язково реєструвати SIM-карти, прив’язуючи їх до паспортних даних

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Від сьогодні українці повинні обов’язково реєструвати SIM-карти, прив’язуючи їх до паспортних даних

Від сьогодні, 1 січня, в Україні набирають чинності зміни до закону про електронні комунікації. Громадяни повинні обов’язково реєструвати SIM-карти, прив’язуючи їх до паспортних даних.

Законопроект передбачає, що кінцевий користувач зобов’язаний здійснити ідентифікацію у постачальника електронних комунікаційних послуг у порядку, встановленому правилами надання та отримання електронних комунікаційних послуг.

Законопроект надає перехідний період до 1 січня 2025 року, під час якого абоненти, які користувалися послугами оператора, зможуть ідентифікувати себе.

Після цього періоду постачальники електронних комунікаційних послуг призупиняють їх надання користувачам, які не підписали договір або не здійснили ідентифікацію.

Після двох місяців з моменту припинення, якщо користувач не уклав договір або не надав паспортні дані, комунікаційні послуги припиняють.

Читайте
Електронні права, техпаспорт та студентський прирівнюються до паперових аналогів

Військовий облік для жінок в Україні не є ноу-хау, адже подібна практика вміло застосовується ще в низці країн світу.

Факти ICTV розповідають найбільш відомі приклади, де жінки є військовозобов’язаними.

Джерело: РБК-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка