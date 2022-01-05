США готові допомогти у стабільності постачання ядерного палива для України – Квін

США висловили готовність до того, щоб сприяти Україні у забезпеченні її енергобезпеки, а також – стабільності постачання енергоресурсів.

Зокрема це стосується атомної енергетики, стверджує тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Згідно з повідомленням, опублікованим на сайті Міненергетики, Квін провела зустріч із міністром енергетики Германом Галущенком, під час якої сторони обговорили питання стійкості проходження Україною опалювального сезону в умовах енергетичної агресії з боку РФ.

Зокрема, Росія блокує постачання вугілля залізничними коліями, а також суттєво знижує обсяги транзиту російського газу через територію України.

На зустрічі також обговорювалося співробітництво у сфері забезпечення надійної та безперебійної роботи АЕС

Сторони обговорили співпрацю у сфері забезпечення надійної та безперебійної роботи АЕС під час осінньо-зимового опалювального сезону у 2021-2022 роках.

Зокрема, йшлося про технічну підтримку та стабільне поповнення запасів палива в контексті підвищеного навантаження на Енергоатом.

Нагадаємо, на початку листопада 2021 року Галущенко заявляв, що Україна має запаси палива на атомних станціях. Вони, за його словами, розраховані на півтора роки роботи.

Міністр додав, що є 46% річної потреби для блоків ВВЕР-1000 та 150% для ВВЕР-440.

Фото: Міненергетики