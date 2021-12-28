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В опалювальний сезон треба заборонити планові ремонти електромереж – Галущенко

Валентина Летяк редакторка стрічки
герман галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в Україні немає дефіциту електроенергії, а єдиною причиною відсутності електропостачання може бути проведення планових або аварійних ремонтів операторами систем розподілення.

– На них покладено зобов’язання безперебійного постачання електроенергії, тому Міненерго вважає неприпустимим проведення таких ремонтних робіт з відключенням від енергопостачання в опалювальний період, тим більше без надання альтернативного живлення споживачам. Тому ми звернулися до НКРЕКП з тим, щоб проаналізувати збільшення таких ремонтів у грудні та вжити заходів щодо недопущення таких випадків у майбутньому, – заявив він на брифінгу.

За його словами, у Держенергонагляді також висловили позицію щодо необхідності утримання від проведення планових ремонтів на весь опалювальний сезон, особливо коли знижується температура.

– Будь-яке намагання проведення таких ремонтів в опалювальний сезон є неприпустимим, і ми зі свого боку вестимемо відповідну комунікацію з тими приватними компаніями (операторами систем розподілення, – Ред.), щоб такі планові ремонти припинилися, – наголосив Галущенко.

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Фото: УНІАН

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