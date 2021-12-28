В опалювальний сезон треба заборонити планові ремонти електромереж – Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що в Україні немає дефіциту електроенергії, а єдиною причиною відсутності електропостачання може бути проведення планових або аварійних ремонтів операторами систем розподілення.

– На них покладено зобов’язання безперебійного постачання електроенергії, тому Міненерго вважає неприпустимим проведення таких ремонтних робіт з відключенням від енергопостачання в опалювальний період, тим більше без надання альтернативного живлення споживачам. Тому ми звернулися до НКРЕКП з тим, щоб проаналізувати збільшення таких ремонтів у грудні та вжити заходів щодо недопущення таких випадків у майбутньому, – заявив він на брифінгу.

За його словами, у Держенергонагляді також висловили позицію щодо необхідності утримання від проведення планових ремонтів на весь опалювальний сезон, особливо коли знижується температура.