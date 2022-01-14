На Донбасі 10 січня внаслідок підриву на міні загинули двоє український військових. У Дніпровській міській раді повідомили імена загиблих воїнів.

За словами заступниці директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради Юлії Дмитрової, внаслідок підриву на міні загинули 23-річний військовослужбовець 25-ї окремої Січеславської повітряно-десантної бригади, лейтенант Ілля Супрун та 51-річний старший лейтенант Віталій Петренко.

Пізніше повідомлять дату і час прощання із загиблими захисниками.

Нагадаємо, що 11 січня один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям.